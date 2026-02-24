Festa parla di città spenta Perrotta lo snobba | Noi lavoriamo sui fatti

Festa denuncia che la città appare spenta, mentre Perrotta risponde con fermezza: “Noi lavoriamo sui fatti”. Durante l’evento all’Urban Center, il commissario straordinario sottolinea l’impegno delle autorità nel contrasto alle truffe, evidenziando l’attività concreta svolta sul territorio. Un commento diretto alle critiche rivolte alla gestione cittadina, mentre si annunciano nuove iniziative per rafforzare la sicurezza. La discussione prosegue con attenzione sulla situazione locale.

Dopo le dichiarazioni di Gianluca Festa, la replica della commissaria Perrotta: la città è viva e guarda avanti tra conti risanati e rinascita culturale AVELLINO – All’Urban Center, durante la presentazione della terza edizione di “Occhio alla Truffa”, il commissario straordinario Giuliana Perrotta risponde a una frase che ieri ha scosso non poco il capoluogo. Gianluca Festa, ex sindaco, ha affermato: «Da quando non ci sono io, questa città si è spenta». Come se Avellino fosse un interruttore da accendere e spegnere a comando.Neanche a dirlo, se la città appare oggi “spenta”, la responsabilità ricade solo ed esclusivamente su Festa; e certamente non soltanto per la ben nota vicenda “Dolce Vita”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Favola Mendoza, cubano di Miami: la sua città lo snobba, lui la batte con Indiana. E sarà prima scelta NflFavola Mendoza, originario di Miami, ha conquistato il cuore del college football con la sua prestazione contro l'ateneo della sua città, che lo aveva snobbato.

McKennie Juve, parla l’agente dopo le voci di mercato sulla MLS: «Posso confermare che è falso. Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie!»Dopo le recenti voci di mercato sulla possibile partenza di McKennie dalla Juventus, l’agente del centrocampista ha chiarito la posizione, confermando che le informazioni circolate sono false.

