Ferrini | La Polizia Locale ha destabilizzato lo spaccio in stazione Solidarietà all' agente messo alla berlina per lo sfratto

Ferrini afferma che la Polizia Locale ha causato la destabilizzazione dello spaccio in stazione, intervenendo con fermezza. Durante le operazioni, un agente è stato preso di mira per aver partecipato all’allontanamento di una famiglia da un alloggio Asp, azione che ha suscitato proteste. Le accuse puntano a criticare l’uso di metodi ritenuti duri e inappropriati. La vicenda si svolge in un clima di tensione tra le autorità e la comunità locale.

Nelle stesse ore in cui la Polizia Locale portava a compimento una brillante operazione anti-droga su un agente piovevano accuse di aver dato esecuzione all'allontanamento di una famiglia da un alloggio Asp usando le 'maniere forti'. Il caso è quello dello sfratto della famiglia con due cani e un gatto a Tipano. "Un nostro ufficiale è stato messo alla berlina con accuse fasulle": interviene l'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini. Si è arrivati infatti a mettere la foto dell'agente di Polizia Locale che ha condotto le operazioni sui canali social dell'associazione 'Casa Bau' che ha preso le parti della famiglia allontanata in quanto non aveva più titolo per stare nell'immobile.

Agente ferito a un posto di blocco, la solidarietà del Comune alla polizia locale

Ritrova un portafogli e lo consegna alla polizia locale, il gesto di un giovane di via Pogdora: "L'onestà non ha colore"

