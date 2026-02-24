Una donna ha ricevuto un risarcimento di 26mila euro più 5mila di spese legali dopo essere stata ferita dal calcio di un cavallo nel maneggio di Lucca. La causa deriva dall’incidente avvenuto quattro anni fa, quando un cavallo ha colpito la donna durante una lezione. La compagnia assicurativa del centro si è impegnata a pagare l’importo stabilito. La vicenda si conclude con questa sentenza di risarcimento.

Lucca, 24 febbraio 2026 – Risarcita con 26mila euro più 5mila euro di spese legali una donna che rimase ferita dal calcio di un cavallo in un maneggio della Lucchesia. I fatti risalgono al 15 novembre 2021. Quel pomeriggio la donna si trovava in un maneggio della Valle del Serchio quando improvvisamente, mentre si stava recando verso il campo di prova per allenarsi, un cavallo che era nelle vicinanze dell’ingresso le aveva sferrato un violento calcio nel lato destro del corpo facendola sbattere violentemente contro uno dei box. A causa del trauma subito, la donna venne trasportata d’urgenza in ambulanza all’Ospedale S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Donna ferita dopo caduta su suolo pubblico, chiesto risarcimento al Comune

Morì per salvare un camionista: 22 anni dopo arriva il risarcimento alla famiglia del vigile del fuoco Simone MazziDopo quasi 22 anni, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per la famiglia di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo deceduto durante un intervento di soccorso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ferita dal calcio di un cavallo. Dopo quattro anni ecco il risarcimento: pagherà l’assicurazione del maneggio; Non seguo più il calcio, ma il Pisa sì, parla Fialdini; Percassi spiega perché è saltato il pranzo Uefa tra Atalanta e Dortmund; Lucca, calcio in faccia dal cavallo al maneggio: associazione condannata a risarcire.

Napoli, lo sfogo del terzo portiere Contini sui social: «Il calcio di oggi è una pagliacciata»La ferita lasciata dal match di Bergamo continua a bruciare in casa Napoli. Dopo il gol annullato a Gutierrez e il rigore prima assegnato e poi revocato dall’arbitro Daniele Chiffi nel confronto con l ... cronachedellacampania.it

È una ferita aperta: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFAIl club orobico ha disertato il pranzo UEFA con il Dortmund, il quale nell’estate 2024 gli ha ‘sottratto’ l’allora minorenne Samuele Inacio, una delle promesse del settore giovanile atalantino. calciomercato.it