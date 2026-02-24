Femmina di lupo muore investita in Friuli il compagno la veglia fino all’ultimo

Una lupa è stata investita da un furgone sulla Statale 52 vicino a Vinadia, in provincia di Udine, a causa di un tentativo di attraversamento della strada. Il veicolo ha colpito l’animale mentre attraversava, provocando la morte immediata. Il compagno della lupa si è fermato sul luogo, rimanendo vicino a lei fino a quando non è spirata. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e di un volontario delle associazioni faunistiche.

© Cultweb.it - Femmina di lupo muore investita in Friuli, il compagno la veglia fino all’ultimo

Sulla Statale 52, nei pressi della frazione di Vinadia, in provincia di Udine, una lupa è stata colpita da un furgone durante un tentativo di attraversamento della carreggiata. L'incidente, seppur non immediatamente fatale, ha causato una lesione irreversibile alla colonna vertebrale, immobilizzando l'animale sulla corsia di marcia. Il dettaglio più straziante, se possibile, è legato alla presenza di un secondo lupo. Il compagno della femmina ferita è rimasto al suo fianco per un tempo prolungato, sfidando il passaggio dei mezzi pesanti e il rischio di un ulteriore investimento. Secondo le osservazioni dei presenti e dei tecnici della Forestale, l'animale ha vegliato la compagna con dedizione, allontanandosi solo all'arrivo definitivo dei soccorsi.