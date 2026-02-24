Felipe Melo | Alla Juventus non ho vinto nulla Chiellini? È venuto a scusarsi dicendomi questo

Felipe Melo ha affermato di non aver vinto trofei durante il suo periodo alla Juventus, attribuendo questa situazione alle scelte del club. Durante un incontro recente, Chiellini si è avvicinato per chiedere scusa, spiegando di aver sbagliato in passato. Melo ha commentato che le scuse sono state sincere e che ha apprezzato il gesto. La conversazione si è svolta nel rispetto reciproco, senza ulteriori tensioni.

. Le parole dell'ex centrocampista. In vista dell'infuocato ritorno dei playoff di Champions League, il grande ex della sfida Felipe Melo ha rilasciato un'interessante intervista al portale arabo Winwin. Il centrocampista brasiliano ha ripercorso le tappe della sua carriera, mettendo a confronto il biennio vissuto a Torino con l'epopea trionfale trascorsa a Istanbul. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante le quasi cento presenze in bianconero, il ricordo della "Vecchia Signora" è legato a una fase di crescita professionale priva però di gioie collettive: « L a Juve? Ho giocato due stagioni e quasi 100 partite.