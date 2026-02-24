Felipe Melo al veleno | Alla Juve non ho vinto nulla vi racconto come andò la mia lite con Chiellini

Felipe Melo ha detto che la sua esperienza alla Juventus si è conclusa senza trofei. La causa principale è stata un acceso diverbio con Chiellini durante un allenamento, che ha portato alla rottura del rapporto tra i due. Il centrocampista brasiliano ha spiegato che quell’incidente ha influenzato la sua permanenza in squadra. Melo ha aggiunto che il confronto con il difensore ha lasciato cicatrici profonde nella sua avventura in Italia.

Felipe Melo: «Alla Juventus non ho vinto nulla. Chiellini? È venuto a scusarsi dicendomi questo»Felipe Melo ha affermato di non aver vinto trofei durante il suo periodo alla Juventus, attribuendo questa situazione alle scelte del club.

Chiellini, senti Felipe Melo: «Alla Juve non andavamo d’accordo su niente. Al Mondiale per club volevo litigarci. Poi…»Chiellini racconta un episodio poco noto durante la sua carriera alla Juventus.