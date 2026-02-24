Fedez papà per la terza volta? La sua risposta

Fedez viene coinvolto in rumor sulla sua vita privata a causa di voci che parlano di una terza gravidanza della compagna. Secondo alcune fonti, Giulia Honegger sarebbe in attesa di un bambino e alcune indiscrezioni suggeriscono un possibile annuncio durante un evento pubblico. La notizia si diffonde rapidamente sui social, alimentando curiosità tra i fan. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente queste indiscrezioni.

Fedez finisce al centro dei gossip per una nuova presunta paternità. Secondo le voci, la compagna Giulia Honegger sarebbe in dolce attesa e qualcuno avrebbe persino ipotizzato un annuncio in diretta sul palco dell’ Ariston. Il cantante, però, ha scelto di intervenire subito e tagliare corto, spiegando come stanno davvero le cose e il motivo preciso per cui ha partecipato a Sanremo. Ex tronista di U&D a casa di Fedez: il nome e il motivo Le indiscrezioni su Fedez e Giulia Honegger prima di Sanremo 2026. Con l’avvicinarsi della prima serata, l’attenzione attorno a Sanremo cresce e, come spesso accade, i gossip iniziano a intrecciarsi con la musica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Fedez diventa papà per la terza volta? Scoppia il gossip: la fidanzata sarebbe incintaNegli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla vita privata di Fedez, a seguito delle vacanze a St.

Fedez presto papà per la terza volta: tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia HoneggerFedez si prepara a diventare papà per la terza volta.

Fedez Papà Per La Terza Volta Indizi Shock

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fedez risponde ai gossip sul terzo figlio in arrivo: Annuncio a Sanremo? Penso a cantare; Quanto siamo romantiche a sperare che Fedez annunci la terza paternità a Sanremo?; Prima di Sanremo 2026, Fedez e Giulia Honegger rispondono ai gossip sulla presunta gravidanza; Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papà.

Ormai non ci sono più dubbi: Fedez diventa papà per la terza volta, la fidanzata è incintaOra sembra davvero che non ci siano più dubbi: la fidanzata di Fedez è incinta! Per il rapper si tratta del terzo figlio. donnapop.it

Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papàFedez arriva Sanremo, pronto per la 76esima edizione del Festival. In un recente post di Instagram parla di come si senta meglio e mostra gli adorabili disegni di auguri dei due figli. Segui le notizi ... fanpage.it

Fedez si prepara a Sanremo 2026 con un tocco speciale Un incoraggiamento affettuoso per il papà, con auguri e immagini che lo vedono protagonista sul palco. Un'energia positiva che accompagnerà sicuramente il suo ritorno all'Ariston. - facebook.com facebook