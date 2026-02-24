Fedez papà per la terza volta? La sua risposta

Da anticipazionitv.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez viene coinvolto in rumor sulla sua vita privata a causa di voci che parlano di una terza gravidanza della compagna. Secondo alcune fonti, Giulia Honegger sarebbe in attesa di un bambino e alcune indiscrezioni suggeriscono un possibile annuncio durante un evento pubblico. La notizia si diffonde rapidamente sui social, alimentando curiosità tra i fan. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente queste indiscrezioni.

fedez pap224 per la terza volta la sua risposta
© Anticipazionitv.it - Fedez papà per la terza volta? La sua risposta

Fedez finisce al centro dei gossip per una nuova presunta paternità. Secondo le voci, la compagna Giulia Honegger sarebbe in dolce attesa e qualcuno avrebbe persino ipotizzato un annuncio in diretta sul palco dell’ Ariston. Il cantante, però, ha scelto di intervenire subito e tagliare corto, spiegando come stanno davvero le cose e il motivo preciso per cui ha partecipato a Sanremo. Ex tronista di U&D a casa di Fedez: il nome e il motivo Le indiscrezioni su Fedez e Giulia Honegger prima di Sanremo 2026. Con l’avvicinarsi della prima serata, l’attenzione attorno a Sanremo cresce e, come spesso accade, i gossip iniziano a intrecciarsi con la musica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Fedez diventa papà per la terza volta? Scoppia il gossip: la fidanzata sarebbe incintaNegli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla vita privata di Fedez, a seguito delle vacanze a St.

Fedez presto papà per la terza volta: tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia HoneggerFedez si prepara a diventare papà per la terza volta.

Fedez Papà Per La Terza Volta Indizi Shock

Video Fedez Papà Per La Terza Volta? ? Indizi Shock

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fedez risponde ai gossip sul terzo figlio in arrivo: Annuncio a Sanremo? Penso a cantare; Quanto siamo romantiche a sperare che Fedez annunci la terza paternità a Sanremo?; Prima di Sanremo 2026, Fedez e Giulia Honegger rispondono ai gossip sulla presunta gravidanza; Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papà.

fedez papà per laOrmai non ci sono più dubbi: Fedez diventa papà per la terza volta, la fidanzata è incintaOra sembra davvero che non ci siano più dubbi: la fidanzata di Fedez è incinta! Per il rapper si tratta del terzo figlio. donnapop.it

Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026: i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papàFedez arriva Sanremo, pronto per la 76esima edizione del Festival. In un recente post di Instagram parla di come si senta meglio e mostra gli adorabili disegni di auguri dei due figli. Segui le notizi ... fanpage.it