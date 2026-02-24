FedEx fa causa al governo degli Stati Uniti | vuole indietro i soldi dei dazi

FedEx ha intentato una causa contro il governo statunitense per recuperare i pagamenti dei dazi doganali. La società sostiene di aver subito un danno economico dopo aver versato somme considerate illegittime, imposte durante l’amministrazione precedente. La vicenda riguarda i dazi imposti durante il periodo di Trump, che la Corte Suprema ha successivamente giudicato non conformi alla legge. La disputa si concentra sui risarcimenti che FedEx richiede di ottenere.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il ricorso arriva dopo la decisione della Corte Suprema che ha dichiarato illegittime le tariffe imposte dal capo della Casa Bianca. Ora altre aziende potrebbero chiedere un rimborso Il colosso statunitense della logistica FedEx ha fatto causa al governo degli Stati Uniti. Obiettivo: riavere indietro i soldi versati per pagare i dazi imposti da Trump e dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema Usa. Il tutto mentre entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del 15% annunciate sabato dal Capo della Casa Bianca, intenzionato a tirare dritto per la sua strada nonostante la decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Today.it

Pasta italiana, prima riduzione dei dazi degli Stati UnitiIl Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato anticipatamente alcune valutazioni sui dazi antidumping applicati a specifici marchi di pasta italiani.

Dati sensibili degli europei e degli italiani a disposizione delle autorità degli Stati Uniti. Stefania Ascari del M5S lancia l’allarme e annuncia un’interrogazione parlamentare al GovernoStefania Ascari del M5S denuncia la possibile condivisione di dati sensibili degli europei con le autorità statunitensi, in un contesto di negoziati tra UE e USA.

