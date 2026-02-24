Federica Brignone può ancora qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Analizziamo le gare rimanenti

Federica Brignone rischia di non qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo a causa delle recenti prestazioni sotto le aspettative. La sciatrice italiana ha accumulato punti insufficienti nelle ultime gare, rendendo più difficile il suo percorso verso la qualificazione. Le prossime competizioni potrebbero essere decisive per il suo destino in questa stagione. La sua forma attuale lascia ancora margini di speranza, ma il tempo stringe.

Con uno spirito di concentrazione e determinazione, federica brignone si prepara a chiudere una stagione caratterizzata da grandi sfide e sorprendenti risultati. Nonostante un grave infortunio subito a inizio stagione, la campionessa italiana ha saputo risorgere, dimostrando di essere una delle atlete più resilienti e di talento dell'intero circo bianco. La sua partecipazione ai prossimi appuntamenti continentali si configura come un passo cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione alle finali di Lillehammer, in un percorso che si svolge tra sfide e recuperi. Attualmente, federica brignone occupa il 32° posto nella graduatoria di coppa del mondo di slalom gigante, con un totale di 40 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Le possibilità tra discesa, superG e gigante: le gare disponibiliFederica Brignone ottiene risultati sorprendenti a causa di un infortunio grave che l’aveva fermata per mesi.

Federica Brignone pensa alla Coppa del Mondo! “Qualificarsi alle finali sarebbe un’impresa. La Tigre non se n’è mai andata”Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo un grave infortunio che aveva quasi messo fine alla sua carriera.

