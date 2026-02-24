Federica Brignone punta al record di Tomba | la motivazione per continuare

Federica Brignone si impegna a superare il record di Tomba, motivata dalla voglia di raggiungere nuovi traguardi. La sua determinazione si manifesta negli allenamenti intensi e nelle gare più impegnative, dove cerca di migliorare i propri risultati. La sciatrice italiana si concentra sull’obiettivo, spinta dalla passione per lo sport e dal desiderio di lasciare un segno nella storia dello sci alpino. La stagione potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Un risultato di rilievo che mette in evidenza la continuità e la determinazione di una delle protagoniste della scena internazionale. Due ori olimpici, incastonati tra superG e gigante, certificano una prestazione senza precedenti recente nel panorama dello sci italiano, realizzata sull'impegnativa pista Olympia delle Tofane durante i Giochi di Milano-Cortina 2026. La grande protagonista ha aggiunto al proprio palmarès una double-victory nel periodo olimpico, inserendosi nel ristretto novero di atleti che hanno siglato due successi dorati nel giro di poche gare. L'impresa è maturata in quattro giorni di gara tra le prove di velocità e la specialità tecnica, entrando di diritto tra le prestazioni più rilevanti della stagione.

Federica Brignone mette nel mirino il record di Alberto Tomba? La possibile spinta per proseguireFederica Brignone punta a superare il record di Alberto Tomba dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali.

Federica Brignone, clamoroso Alberto Tomba al telefono: "Per il 3° oro..."Federica Brignone ha ricevuto una chiamata importante da Alberto Tomba subito dopo aver concluso la gara del gigante, dove ha conquistato il suo secondo oro olimpico.

Federica Brignone riparte da Soldeu: obiettivo Finali di Lillehammer dopo l’impresa olimpicaDoppio oro a Milano-Cortina 2026 dieci mesi dopo l’infortunio: la valdostana torna in Coppa del Mondo e punta alla qualificazione per l’atto conclusivo del circ ... sportface.it

Brignone punta Lillehammer: vuole il pass anche in discesa e può aiutare Vonn. Goggia qualificata di dirittoBrignone si regalerà un finale di stagione sulle nevi e punta a ottenere il tris di finali di CdM a Lillehammer. Goggia di diritto parteciperà a tutte le gare, ... sport.virgilio.it

