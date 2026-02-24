Federica Brignone mette nel mirino il record di Alberto Tomba? La possibile spinta per proseguire

Federica Brignone punta a superare il record di Alberto Tomba dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali. La sua sfida nasce dalla voglia di lasciare un segno ancora più grande nel panorama sportivo italiano. La campionessa ha dichiarato di sentirsi motivata da questa possibilità e di lavorare duramente per realizzarla. La sua ambizione si scontra con la pressione di mantenere alta la concentrazione nelle prossime gare.

Conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali è un’impresa per pochissimi eletti nella storia dello sport italiano. Federica Brignone si è aggiunta al club grazie alle apoteosi firmate a Milano Cortina 2026 tra superG e gigante: due sigilli magistrali siglati dalla fuoriclasse valdostana nel giro di quattro giorni sulla pista Olympia delle Tofane, a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio che avrebbe anche potuto porre termine alla sua carriera. In precedenza soltanto cinque atleti del Bel Paese erano riusciti a fare suonare l’Inno di Mameli per due volte nel giro di qualche giorno: Eugenio Monti (bob a 2 e bob a 4 a Grenoble 1968), Alberto Tomba (gigante e slalom a Calgary 1988), Manuela Di Centa (15 km e 30 km di sci di fondo a Lillehammer 1994), Enrico Fabris (1500 metri e staffetta di speed skating a Torino 2006), Francesca Lollobrigida (3000 e 5000 metri pochi giorni prima della stoccata della Tigre di La Salle). 🔗 Leggi su Oasport.it

