Il calo delle nuove startup universitarie si deve alla crescente difficoltà di accesso ai finanziamenti e alla forte concorrenza nel settore. Nonostante questa diminuzione, le spin-off esistenti durano più a lungo e consolidano la loro presenza sul mercato. Matteo Turri, docente di Economia aziendale alla Statale di Milano, sottolinea che le università continuano a essere un motore fondamentale per l’innovazione locale. La domanda ora riguarda come sostenere le nuove iniziative in futuro.

"Le università rappresentano un fattore determinante per lo sviluppo di Milano e della Lombardia ": Matteo Turri, docente di Economia aziendale della Statale di Milano e responsabile scientifico dell’osservatorio Mheo, inquadra così il “ fattore università “, partendo dai dati e dalle sfide che incombono. Tra luci, ombre e potenzialità. Primo tema all’ordine del giorno: brevetti universitari. L’Italia conta solo l’8% dei brevetti europei, di cui il 47% in Lombardia. Tra le cause emerge il "disallineamento tra offerta di ricerca universitaria e domanda industriale". Resta la polarizzazione Nord-Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Valeria e Flaminia: 10 anni di vita con un cuore artificiale, sono tra le pazienti più longeve al mondo

L’allarme di Cna. Occupazione in calo: "Il fattore esperienza sempre più importante"L’indagine della Camera di Commercio di Lucca evidenzia un rallentamento nel mercato del lavoro locale, con un calo delle assunzioni e difficoltà nel reperire profili qualificati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fattore università. In calo le spin-off ma sono più longeve; Sanità: dal Rapporto ACLI, CAF ACLI, NeXt Economia e Università Tor Vergata, emerge il razionamento implicito delle cure per le fasce più povere. Il reddito è diventato il primo fattore di accesso alla salute - Acli; Sanità, reddito diventa il primo fattore di accesso alla salute.

Fattore università. In calo le spin-off ma sono più longeveLe università rappresentano un fattore determinante per lo sviluppo di Milano e della Lombardia : Matteo Turri, docente di Economia aziendale della Statale di Milano e responsabile scientifico ... ilgiorno.it

Matera, calo del 25% degli iscritti all’Università della Basilicata in dieci anni: Confapi chiede interventiNegli ultimi dieci anni l’Unibas ha perso un quarto degli iscritti: Confapi Matera invita a potenziare l’università per arginare il declino e favorire il lavoro locale. trmtv.it

Università degli Studi di Brescia. . L’Insulino-resistenza non riguarda solo il diabete: è un fattore chiave per la salute del nostro cervello Questa alterazione metabolica potrebbe rendere il cervello più fragile e vulnerabile a malattie come #Alzheimer e #Par - facebook.com facebook