Farnesina Tajani e l’Arma ricordano Attanasio Iacovacci e Milambo

Tajani, rappresentante della Farnesina, ha collocato una targa in memoria di Attanasio, Iacovacci e Milambo, morti durante un'operazione in Congo. La cerimonia si è svolta oggi, con l’Arma dei Carabinieri presente per rendere omaggio ai loro sacrifici. La targa si trova nel cortile della sede diplomatica, vicino alla statua dedicata ai caduti. La commemorazione ha coinvolto anche membri del personale e amici, che hanno condiviso ricordi e testimonianze.

Roma, 24 feb. (askanews) – “Con questa targa vogliamo onorare la memoria dell’Ambasciatore Attanasio, del Carabiniere Iacovacci e di Mustapha Milambo, insieme a tutti i caduti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di deposizione di una colonna d’alloro per l’inaugurazione della Targa commemorativa per i caduti all’estero, presso la Farnesina. La cerimonia si è svolta in occasione del quinto anniversario dall’attentato in Repubblica Democratica del Congo dove persero la vita l’Ambasciatore Luca Attanasio, il Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

