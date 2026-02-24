Farmaco oppioide tra i mattoncini giocattolo sequestrato in aeroporto

Le autorità hanno sequestrato 140 pillole di Oxycontin tra i mattoncini giocattolo, risultato di un controllo in aeroporto. La scoperta deriva da un’indagine mirata sul traffico internazionale di merci, che ha portato a un intervento tempestivo. Le pillole contenevano oltre 11 mg di ossicodone ciascuna, un oppioide potente. Il traffico di sostanze stupefacenti continua a rappresentare una minaccia concreta, anche attraverso metodi insospettabili come i giocattoli.

L'Oxycontin è un farmaco salvavita, utilizzato principalmente per il trattamento del dolore in pazienti oncologici, che, tuttavia, in qualità di oppioide, risulta essere una delle sostanze stupefacenti più abusate La spedizione in transito, diretta negli Stati Uniti d'America, conteneva una confezione di mattoncini giocattolo assemblabili. Tutto sembrava corrispondere a quanto dichiarato nel documento di trasporto, tuttavia, dai controlli effettuati con le banche dati in uso alle fiamme gialle, il mittente è risultato essere un soggetto inesistente e, pertanto, i militari hanno provveduto a effettuare un controllo approfondito sul giocatolo e sul fondo della scatola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

