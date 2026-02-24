Fantasanremo pisano Voti note e un premio all’ultimo classificato

Il Fantasanremo pisano si è svolto per coinvolgere i giovani della Caritas, che hanno deciso di premiare l’ultimo classificato, seguendo uno spirito solidale. La gara ha attirato molti partecipanti, creando un’atmosfera di confronto tra note, voti e divertimento. La scelta di premiare il fan più in basso in classifica ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti, che hanno condiviso un momento di gioco e solidarietà. La manifestazione continuerà con altre iniziative di questo genere.

di Antonia Casini PISA Il super premio andrà all'ultimo classificato, in pieno stile Caritas. Fantasanremo in chiave pisana con i giovani della Caritas che hanno organizzato un momento di condivisione, gioco e diffusione dei valori solidali. Il link per partecipare è https:fantasanremo.comleague?id=6979edf010277fd511987c55. Sara La Vecchia spiega regolamento e messaggio. Per Young Caritas è il primo anno di questo progetto? "Per il Fantasanremo sì, l'anno scorso abbiamo organizzato una serata". Gli iscritti? "Un'ottantina fino a stamani (ieri per chi legge)". L'obiettivo? "La sensibilizzazione e la promozione delle attività Young Caritas".