FantaSanremo 2026 | punti nascosti negli outfit e dettagli

FantaSanremo 2026 ha attirato l’attenzione dei partecipanti grazie ai dettagli nascosti negli outfit degli artisti. La causa di questa attenzione è la presenza di bonus e malus assegnati in base a piccoli particolari visibili sul palco. I fan si concentrano su elementi come accessori e colori, che influenzano i punteggi finali. La prima serata del festival mette in gioco molti di questi dettagli, rendendo il gioco più avvincente. La competizione continua tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva il resto della manifestazione.

FantaSanremo 2026: bonus e malus per la prima serata Inizia il 76° Festival della Canzone Italiana e con esso torna il fantasy game più amato dagli appassionati: FantaSanremo. Come da tradizione, ogni serata ha i suoi bonus e malus specifici, che si aggiungono a quelli validi per tutte le sere del festival. Ecco cosa è stato annunciato questa sera per la prima serata di martedì 24 febbraio. Gli outfit luminosi, esclusi i gioielli, valgono +10 punti. Chi canta sulle scale guadagna altri +10 punti. Gli anelli portano +5 punti, mentre un braccialetto azzurro ne vale +10. Attenzione però: non scendere la scalinata prima dell’esibizione costa -5 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fantasanremo 2026, i bonus e i malus e quanti punti valgonoLa pubblicazione dei bonus e malus per Fantasanremo 2026 deriva dalla decisione degli organizzatori di aggiornare le regole del gioco prima dell'inizio del Festival di Sanremo.

FANTASANREMO 2026: +25 PUNTI IN UNA SERA Ecco i Bonus MATEMATICI!

