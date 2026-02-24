Fantasanremo 2026 iscrizioni riaperte | fino a quando si può creare la propria squadra

Le iscrizioni per Fantasanremo 2026 sono state riaperte a causa dell’alto numero di richieste e di alcuni disservizi. Gli organizzatori hanno deciso di prolungare la possibilità di iscriversi, offrendo più tempo agli appassionati per formare le squadre. La nuova scadenza consente di pianificare meglio le proprie strategie e di partecipare senza fretta. La data limite si avvicina, quindi è importante affrettarsi.

Di fronte alle molte richieste (e qualche disservizio), gli organizzatori del Fantasanremo hanno posticipano la chiusura delle iscrizioni per permettere a tutti di creare la propria squadra di artisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it FantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì seraFantaSanremo ha registrato un crollo dell'app a causa dell’elevato afflusso di utenti che hanno tentato di iscriversi prima della chiusura. Aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026: le quotazioni che nessuno si aspettavaSono aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il gioco che permette agli appassionati di partecipare attivamente al Festival della canzone italiana. FantaSanremo 2026: come giocare, creare la squadra e vincere Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Fantasanremo 2026: come funziona, regolamento e quando inizia; Guida a FantaSanremo 2026: come si gioca e i consigli su chi prendere per vincere; FantaSanremo, boom di accessi: app in tilt e proroga iscrizioni; ?Fantasanremo 2026, quali cantanti scegliere: ecco i favoriti. FantaSanremo 2026, fino a quando è possibile iscriversi? La proroga e il regolamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo FantaSanremo 2026, fino a quando è possibile iscriversi? La proroga e il regolamento ... tg24.sky.it FantaSanremo 2026, the last day: regolamento, iscrizione e ultimissime prorogheA poche ore dalla chiusura dei giochi, Giacomo Piccinini fa il recap di regole, proroghe, iscrizione, bonus, novità di FantaSanremo 2026. style.corriere.it FantaSanremo, app in crash per le troppe iscrizioni: prorogata la scadenza per fare accesso - facebook.com facebook FantaSanremo, boom di iscrizioni e server in tilt. Proroga fino alle 20 per creare la squadra x.com