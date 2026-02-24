Fantasanremo 2026 avete la squadra perfetta per vincere? Tutti i favoriti e quelli da evitare

Il termine per iscrivere le squadre di Fantasanremo 2026 è scaduto alle mezzanotte di ieri, causando molte tensioni tra i partecipanti. La scelta di non agire in tempo ha lasciato alcuni senza possibilità di partecipare o di migliorare le proprie formazione. Molti si sono affrettati a completare le liste, cercando di anticipare le mosse degli avversari. Ora, la partita vera inizia con le squadre già pronte per la sfida.

Quel che è fatto è fatto. Non parliamo della vita ma del FantaSanremo 2026. Alla mezzanotte di ieri è scattato il termine ultimo e tassativo per l’iscrizione della propria squadra, quindi se non vi siete mossi strategicamente, qui potete almeno capire se vi siete avvicinati o meno alla formazione perfetta (o quasi). Il gioco mantiene la sua struttura classica, ma introduce flessibilità inedite. Ogni utente deve comporre una rosa di 7 artisti (5 titolari e 2 riserve) con un budget limitato di 100 Baudi. La figura centrale rimane il Capitano: i suoi bonus e malus raddoppiano nelle prime quattro serate, così come il punteggio derivante dalla classifica finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

