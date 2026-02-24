Fantacampionato la flop 11 della 26ª giornata

La scarsa prestazione di alcuni giocatori ha causato numerosi voti bassi al fantacalcio nella 26ª giornata. Da Di Gregorio a Sanabria, tanti hanno ricevuto punteggi sotto la media, influenzando le scelte dei fantallenatori. Il turno ha visto anche alcuni cambi di formazione forzati a causa di infortuni e squalifiche. Tra le sorprese, alcune prestazioni inaspettate hanno modificato le classifiche di squadra. Ecco chi ha fatto registrare i peggiori risultati.

La 26ª giornata di Serie A, iniziata con il successo interno del Sassuolo nei confronti del Verona, si è conclusa con la vittoria del Bologna per 1-0 contro l'Udinese nel posticipo del lunedì sera. Tra i giocatori andati a voto nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (2) è stato Di Gregorio, autore di un grave errore sul primo dei due gol incassati dalla sua Juventus contro il Como. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 4-3-3) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il fantavoto più basso lo ha incassato il già citato Di Gregorio: l'estremo difensore bianconero non è andato oltre il 2, frutto di un 4 con due gol subiti.