Famiglia | senatrici Pd ' governo guidato da donna tradisce donne'

Le senatrici del PD accusano il governo di Meloni di tradire le donne italiane, sostenendo che le politiche adottate penalizzano le pari opportunità. Con questa dichiarazione, le parlamentari evidenziano come le scelte dell’esecutivo abbiano un impatto diretto sulla vita quotidiana delle donne, soprattutto in ambiti come il lavoro e la famiglia. La polemica si accende in un momento di crescente attenzione pubblica verso le questioni di genere.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “La maggioranza di destra e il governo, guidato dalla Premier Meloni, tradiscono ancora una volta le donne di questo Paese. Il progetto di legge del Pd sul congedo paritario di 5 mesi per la madre e il padre alla nascita di un figlio è stato di fatto bocciato alla Camera, con la scusa delle risorse. Eppure è evidente a tutti che se promuovere la condivisione del lavoro di cura - e quindi l'occupazione femminile da un lato e la responsabilizzazione dei padri dall'altro – fosse una priorità per l'Esecutivo, i soldi si troverebbero. E' un atteggiamento molto grave, anche perché sono quattro anni che parlano di maternità e di lotta alla denatalità, ma solo per fare propaganda”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La questione della violenza sulle donne resta al centro del dibattito politico italiano.

