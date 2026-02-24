**Famiglia | ok Camera a emendamento soppressivo congedo paritario2**

La Camera ha approvato un emendamento che elimina il congedo paritario, con 136 voti favorevoli e 111 contrari. La decisione deriva dalla volontà di modificare una norma già discussa in aula. La proposta, che prevedeva un congedo uguale per entrambi i genitori, è stata respinta in modo compatto da alcune forze politiche. La discussione sulla misura ha coinvolto diversi deputati, che hanno espresso opinioni contrastanti.

(Adnkronos) - La Camera ha approvato anche l'altro emendamento soppressivo della proposta sul congedo paritario con 136 sì e 111 contrari. 🔗 Leggi su Iltempo.it **Famiglia: ok Camera a emendamento soppressivo congedo paritario**La Camera ha approvato un emendamento che elimina il congedo paritario, con 137 voti favorevoli e 117 contrari. **Famiglia: Camera boccia per 23 voti rinvio esame congedo paritario**La Camera ha respinto la richiesta delle opposizioni di riaprire i termini sul congedo paritario, causando il rinvio del voto alla settimana prossima.