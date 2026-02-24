Famiglia nel bosco i legali chiedono ricusazione psicologa Tutrice contro nonna e zia | Una Minaccia

I legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno deciso di chiedere la ricusazione della psicologa Garrapetta, coinvolta in una perizia sui genitori. La motivazione deriva da un sospetto di conflitto di interesse, legato a incontri precedenti con la famiglia nel bosco. La tutela ha affermato che la presenza della professionista rappresenta una minaccia per la neutralità dell’indagine. La questione rimane aperta e ancora da definire.

