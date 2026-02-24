Famiglia | Magi ' su congedo paritario ancora un no da Meloni su welfare e politiche sociali'

Il governo ha respinto ancora una volta la richiesta di congedo paritario presentata dalla famiglia Magi, che protesta contro questa decisione. La decisione deriva dalla mancanza di sostegno da parte dell'esecutivo alle politiche di welfare e alle politiche sociali. La famiglia, insieme ad altre associazioni, ha organizzato una protesta davanti al Parlamento per chiedere maggiore attenzione ai diritti delle famiglie. La discussione sui temi sociali continua a dividere le forze politiche.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Le opposizioni unite si sono ritrovate su una proposta di equità e di lotta alle discriminazioni. Dopo il salario minimo, la maggioranza sfidata ancora una volta sul terreno del welfare e delle politiche sociali dice di no. E' un flim già visto". Lo dice Riccardo Magi, leader di Più Europa, in conferenza stampa con le altre opposizioni. "L'appello che mi sento di fare alla prima premier donna del Paese è di ripensarci e sedersi con le opposizioni su una proposta che non ha nulla di ideologico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito sul congedo paritario si accende dopo che le opposizioni hanno presentato una proposta condivisa.

La famiglia Braga ha manifestato il proprio impegno a partecipare al confronto sulla legge di civiltà, innescato dalla proposta sulla copertura del congedo paritario.

**Famiglia: conferenza stampa Schlein, Conte, laeder Avs, Bonetti, Boschi e Magi**Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A seguito del rinvio della proposta di legge sul congedo paritario, le forze di opposizione incontreranno la stampa oggi alle ore 14.30, presso il Palazzo dei Gruppi della ... lanuovasardegna.it

