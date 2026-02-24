Falstaff trionfa al San Carlo in un meritato tripudio di applausi

Il Teatro San Carlo ha messo in scena Falstaff, portando in scena l’opera di Verdi dopo dieci anni, a causa del ritorno delle restrizioni teatrali. La rappresentazione ha attirato un pubblico entusiasta, che ha riempito la sala di applausi spontanei. La produzione ha riscosso grande consenso per la cura dei dettagli e l’interpretazione degli attori. La serata si è conclusa con un’ovazione, lasciando molti spettatori desiderosi di rivedere l’opera.

© 2anews.it - Falstaff trionfa al San Carlo in un meritato tripudio di applausi

Dopo 10 anni, il Teatro San Carlo ha riproposto Falstaff, l'ultima opera di Verdi, composta a 80 anni, sul geniale libretto di Arrigo Boito. Sul podio Marco Armiliato, Luca Salsi nei panni del bizzarro protagonista. "Tutto nel mondo è burla. L’uomo è nato burlone; nel suo cervello ciurla sempre la sua ragione. Tutti gabbati! Irride l’un altro ogni mortal. Ma ride ben chi ride la risata final". (Cala la tela). caption id="attachment253925" align="alignnone" width="1865" - foto di Carlo Farinacaption La scena successiva, con la bellissima e geniale scenografia di Barbara de Limburg, ci introduce nel mondo borghese di Ford, contrapposto a quello di Falstaff, dove troviamo tutta una serie scale, costruite ad hoc per dare la sensazione che le stesse non portino da nessuna parte, con un velato ma significativo rimando al celebre disegno Relatività (1953) di Maurits Cornelis Escher. 🔗 Leggi su 2anews.it Falstaff al San Carlo: la recensioneFalstaff, l’ultima opera di Verdi, ha debuttato al San Carlo di Napoli, attirando un vasto pubblico. In scena al Teatro San Carlo dal 15 febbraio “Falstaff” di Giuseppe VerdiAl Teatro San Carlo di Napoli debutta “Falstaff” di Giuseppe Verdi.