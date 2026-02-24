Falsi verbali e depistaggi così i tre poliziotti arrestati per spaccio a Roma coprivano le loro tracce

Tre agenti di polizia sono stati arrestati a Roma per aver coperto un traffico di droga. La causa sono falsi verbali e depistaggi che hanno permesso ai sospettati di sfuggire alle indagini. La Procura ha ricostruito come i poliziotti abbiano alterato le retate, ignorato pedinamenti e fatto sparire chili di droga. Sono emersi dettagli concreti sulle manovre di copertura messe in atto dagli agenti. La notizia si aggiunge a un quadro di irregolarità nelle operazioni di polizia.

La Procura ricostruisce retate alterate, pedinamenti mai fatti e chili di droga spariti. Ecco come i tre agenti avrebbero coperto i traffici con la rete di spacciatori.