Fallout 4 | Anniversary Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Bethesda Games Studios ha annunciato che Fallout 4: Anniversary Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2, dopo aver deciso di ampliare la compatibilità con la nuova console. La versione include contenuti raccolti in oltre cinque anni di aggiornamenti e DLC. La casa di sviluppo ha deciso di portare il gioco sulla piattaforma portatile per offrire ai fan un’esperienza completa ovunque si trovino. La disponibilità di questa edizione segna un passo importante per la serie.

Bethesda Games Studios è orgogliosa di pubblicare Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2. Vincitore di oltre 200 premi "Best Of", tra cui il BAFTA 2016 e il D.I.C.E. Game of the Year 2016, Fallout 4 è il primo gioco principale di Fallout ad arrivare su una console Nintendo, portando l'esperienza completa della Zona Contaminata su dispositivi portatili, da tavolo e su qualsiasi altra configurazione nel mezzo. Per i dieci anni di esplorazione del Commonwealth, questa edizione celebra una decade di storie, avventure e momenti gestiti dai giocatori nella Boston post-nucleare, offrendo la versione più completa di Fallout 4 disponibile per i giocatori su Nintendo.