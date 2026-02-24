Fairphone Gen 6 riceverà presto Android 16, a causa del lancio ufficiale del nuovo sistema operativo. Questa aggiornamento porta miglioramenti sulla sicurezza e funzioni avanzate per le notifiche, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più fluida e personalizzabile. Gli utenti potranno scaricare la versione più recente nelle prossime settimane, garantendo così un dispositivo più sicuro e aggiornato. La distribuzione dell’aggiornamento coinvolgerà tutti i possessori del modello.

l’arrivo di android 16 sul modello fairphone gen 6 è confermato, accompagnato da un pacchetto di novità pensate per sicurezza e gestione delle notifiche. pur non essendo stata comunicata una finestra di rilascio, l’aggiornamento è atteso a breve nell’insieme della strategia di aggiornamenti prolungati di fairphone. android 16 per fairphone gen 6: conferme e caratteristiche. la conferma arriva direttamente da un post su instagram dell’azienda, nel quale si indica che android 16 sarà disponibile per la gen 6 in un periodo prossimo. non sono stati forniti dettagli precisi sulla data, ma l’indicazione è di un arrivo imminente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Icone android auto principali potrebbero ricevere a breve un restyling in stile android 16Le icone di Android Auto, tra cui quelle principali come la rete e la batteria, potrebbero presto cambiare aspetto grazie a un aggiornamento in stile Android 16.

Android 17 beta 1 non posso tornare ad android 16 per queste due funzionalitàAndroid 17 beta 1 ha causato problemi agli utenti, impedendo loro di tornare ad Android 16.