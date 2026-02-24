Facevano la cresta sui fondi Ue la Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti e manager italiani

La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e manager italiani, accusati di aver truccato l’assegnazione di fondi Ue. Secondo le indagini, avevano intascato somme illecite, pilotando appalti alle aziende informatiche e ricevendo regali come cellulari e smart TV per sé e i loro familiari. Le accuse si concentrano su pratiche di corruzione e frode legate a finanziamenti europei, che avrebbero favorito interessi privati a scapito delle risorse pubbliche. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di irregolarità.

(Adnkronos) – Facevano la cresta sui fondi europei e pilotavano appalti alle società informatiche in cambio di cellulari, smart tv e altri device per sé e i propri familiari. Per questo la Procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti di società informatiche italiani con l'accusa di "corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente". L'inchiesta è partita dalla Sicilia ma riguarda anche altre regioni, tra cui la Campania. L'inchiesta è partita nel 2023 quando fu arrestata Daniela Lo Verde, l'allora dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, il suo vice e una dipendente dell'azienda R-Store spa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

