Facciamo del dono un' opera d' arte in vista del congresso provinciale Afds a Talmassons

Il 67° Congresso Provinciale dell'Afds a Talmassons nasce dall'impegno della sezione locale dei donatori di sangue, che ha ideato un progetto artistico chiamato

Il 67° Congresso Provinciale dell'Afds, si terrà quest'anno a Talmassons. Nell' ambito dell'importante manifestazione la locale sezione dei donatori di sangue ha programmato un progetto artistico denominato "Facciamo del dono un' opera d'arte". Il gruppo giovani "Ragazzi si cresce" presenterà l' iniziativa in un incontro riservato a tutti gli under 30, che si terrà mercoledì 4, alle 20.30, al centro culturale di Talmassons. Il Comune ha dato il patrocinio al piano di lavoro e ci sarà anche la partecipazione del consiglio comunale dei ragazzi.

I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons: al via l’organizzazione del congresso 2026In vista del congresso 2026, i consiglieri provinciali AFDS di Talmassons hanno avviato l'organizzazione dell'evento.

