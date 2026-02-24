Faccia a faccia tra Sandokan a Sanremo Kabir Bedi in viaggio per una missione segreta nella serata di Can Yaman – Video

Kabir Bedi ha raggiunto Sanremo per incontrare Can Yaman, protagonista del remake di Sandokan, a causa di una richiesta speciale. Durante la serata, i due attori si sono confrontati sul palco dell’Ariston, regalando un momento raro ai fan. Bedi, che ha interpretato il personaggio nel 1976, ha condiviso ricordi e impressioni con l’attore turco. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva lo show in diretta.

Stasera sul palco dell’Ariston di Sanremo assieme all’ospite Can Yaman si unirà anche Kabir Bedi per una one to one unica tra lo storico Sandokan del 1976 e il recente remake targato Rai con protagonista l’attore turco. Un indizio lo ha dato proprio Kabir Bedi sui propri profili social: “Indovinate dove sono? Siamo in missione segreta per un evento segreto. Sono in Europa, ci stiamo muovendo dalla Francia all’Italia, da qualche parte vicino al confine. Indovinate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi.

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi. Conti: "Carrambata tra Sandokan. Pucci? Non vuol venire"Can Yaman partecipa a Sanremo 2026 come ospite, portando sul palco anche Kabir Bedi, suo collega e attore storico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum giustizia: inizia la campagna con il faccia a faccia Nordio-Conte; Lodi: in 150 al faccia a faccia sul referendum sulla Giustizia - IL VIDEO COMPLETO DELL’INCONTRO; Primo faccia a faccia tra Schifani e i commissari DC: vicino il rientro in giunta; Zandomeneghi e Dagas faccia a faccia a Palazzo Roverella - Rovigo.

San Pio è il nostro ghetto: faccia a faccia a Bari tra gli abusivi e l’assessore alla LegalitàLe storie al limite delle famiglie che da anni occupano le case popolari. E l’assessore Grasso: Mi rendo conto che ci sono situazioni complicate, ma ... bari.repubblica.it

Forza Italia, faccia a faccia Occhiuto-Tajani (tra i sospetti). Il governatore: Non voglio fare una correnteUn faccia a faccia, durato a lungo. Per provare a chiarirsi, ma senza riuscire a fugare i sospetti reciproci. Venerdì mattina, al termine della segreteria di Forza Italia, Antonio Tajani e Roberto ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman e Kabir Bedi stasera insieme sul palco di Sanremo 2026. Vivremo un incontro storico tra i due Sandokan. Un momento unico per la fiction italiana. Finalmente - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com