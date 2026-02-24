F1 Vasseur | Ora devo proteggere la Ferrari da questo

Frédéric Vasseur ha espresso preoccupazione dopo i primi test della F1 2026 in Bahrain, attribuendo il suo stato d’animo alle critiche ricevute. Il team principal della Ferrari ha sottolineato di dover difendere la squadra dai commenti negativi della stampa, che influenzano l’umore dei piloti e del personale. Vasseur ha anche ricordato le sfide tecniche incontrate durante le prove, che hanno complicato il lavoro di sviluppo. La squadra si prepara ora a rispondere alle difficoltà.

Vasseur ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad Auto Hebdo, il TP non ha nascosto le difficoltà legate alla gestione delle emozioni all’interno del team e alle pressioni esterne. “In Italia – ha affermato con toni duri – è tutto amplificato. Sia nel bene che nel male. Bisogna costantemente calmare l’euforia positiva, così come la negatività. Io cerco solamente di proteggere le persone del team, questo è il mio compito. E lo sapevo quando ho firmato”. Le parole del manager sottolineano quanto sia complesso mantenere equilibrio in un ambiente dove ogni minimo dettaglio viene subito amplificato e analizzato dai media. 🔗 Leggi su Sportface.it

