Export più accessibile e internazionalizzazione Ecco la ricetta di Sace

Sace ha annunciato che l’obiettivo di rendere l’export più accessibile e favorire l’internazionalizzazione deriva dai recenti dati di crescita. Le esportazioni italiane, soprattutto verso mercati extra europei, aumentano del 3,3% nel 2025, raggiungendo circa 643 miliardi di euro. La forte domanda esterna e le nuove strategie di supporto alle imprese spingono questa tendenza, con un focus particolare sui settori più dinamici. La strada verso una maggiore apertura commerciale continua a prendere forma.

Export in crescita nel 2025, trainato dai mercati extra europeo. Le esportazioni italiane mostrano una buona resilienza, con un incremento stimato intorno al 3,3% e un valore complessivo che raggiunge circa 643 miliardi di euro. Un risultato ottenuto in un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali. L’export continua, così a rappresentare una leva strategica per la competitività del Paese e un fattore di stabilità per il sistema produttivo, sempre più chiamato a diversificare i mercati di sbocco. È in questo scenario che si inserisce l’azione di Sace, l’Export Credit Agency italiana interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che, da cinquant’anni, accompagna le imprese nei percorsi di internazionalizzazione attraverso strumenti assicurativi e finanziari, soluzioni di gestione del rischio e attività di supporto sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Internazionalizzazione ed export accessibile: gli obiettivi di SaceSace segnala che l’incremento delle esportazioni italiane nel 2025 deriva dall’espansione verso mercati extra europei.

Roadshow di Confapi, Sace e Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi industrialiQuesta mattina Confapi ha aperto un roadshow in tutta Italia insieme a SACE e SIMEST.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Export e sviluppo dei mercati esteri: le aziende varesine ora guardano all’Oriente, e nel mirino c’è l’India; Accordo Europa-India, Varese guarda a Oriente: un roadshow alle Ville Ponti; Macfrut 2026: avocado e mango protagonisti, boom della frutta esotica made in Italy; Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo.

Export italiano in aumento, dove il Made in Italy è più venduto all’esteroIl Made in Italy chiude il 2025 in positivo. Trainano farmaceutica e mercati extra Ue, con exploit in Svizzera e Asia ... quifinanza.it

Export e sviluppo dei mercati esteri: le aziende varesine ora guardano all’Oriente, e nel mirino c’è l’IndiaIl centro congressi fa da ponte tra Unione Europea e il colosso indiano, oggi quinta economia mondiale. Un incontro per guidare le aziende locali verso un interscambio che punta ai 20 miliardi di euro ... msn.com

La Francia resta uno dei principali mercati di destinazione dell’export italiano: un’economia solida, una domanda costante di prodotti Made in Italy e una prossimità geografica che rende il mercato accessibile anche a progetti commerciali di piccole e medie di - facebook.com facebook

"MODA GIOVANE IMPORT EXPORT S.A.S. DI MAIELLO GIANCARLO " - Results on X | Live Posts & Updates x.com