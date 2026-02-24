Export più accessibile e internazionalizzazione Ecco la ricetta di Sace

Sace ha annunciato che l’obiettivo di rendere l’export più accessibile e favorire l’internazionalizzazione deriva dai recenti dati di crescita. Le esportazioni italiane, soprattutto verso mercati extra europei, aumentano del 3,3% nel 2025, raggiungendo circa 643 miliardi di euro. La forte domanda esterna e le nuove strategie di supporto alle imprese spingono questa tendenza, con un focus particolare sui settori più dinamici. La strada verso una maggiore apertura commerciale continua a prendere forma.

Export in crescita nel 2025, trainato dai mercati extra europeo. Le esportazioni italiane mostrano una buona resilienza, con un incremento stimato intorno al 3,3% e un valore complessivo che raggiunge circa 643 miliardi di euro. Un risultato ottenuto in un contesto internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali. L’export continua, così a rappresentare una leva strategica per la competitività del Paese e un fattore di stabilità per il sistema produttivo, sempre più chiamato a diversificare i mercati di sbocco. È in questo scenario che si inserisce l’azione di Sace, l’Export Credit Agency italiana interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che, da cinquant’anni, accompagna le imprese nei percorsi di internazionalizzazione attraverso strumenti assicurativi e finanziari, soluzioni di gestione del rischio e attività di supporto sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

