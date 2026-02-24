Exploit del commercio Un valzer di aperture | Aulla snodo nevralgico

L’aumento delle aperture commerciali ha portato a un cambiamento evidente nel volto di Aulla, che si prepara a diventare il punto di riferimento per il commercio nella Lunigiana. La crescita di negozi e attività di rilievo internazionale attira nuove aziende e investimenti, trasformando il centro urbano. Le recenti aperture sono il risultato di una strategia mirata a rafforzare il ruolo economico della zona. La città si prepara a ricevere nuovi insediamenti commerciali nel prossimo futuro.

© Lanazione.it - Exploit del commercio. Un valzer di aperture: "Aulla snodo nevralgico"

Nel giro di poche settimane il volto commerciale della Lunigiana cambia passo. Aulla si prepara ad accogliere nuove aperture di rilievo internazionale, candidandosi sempre più a diventare il polo commerciale di riferimento dell'intero territorio montano. Ad aprire le danze sarà il tedesco TEDi, che inaugurerà mercoledì 25 febbraio alle 18 il punto vendita di Pallerone con taglio del nastro e buffet. Per l'occasione sono previsti momenti di intrattenimento per bambini nei pomeriggi di giovedì, sabato e domenica, con distribuzione di gadget. Si tratta del nono negozio in Toscana e del centottantesimo in Italia.