Ex Pescheria nessuna assegnazione dei locali | si chiude la procedura dopo le polemiche sul bando

Per motivi di controversie sul bando, la procedura per assegnare i locali dell’ex Pescheria di via Arniense si è conclusa senza risultati. La mancanza di offerte concrete ha impedito di affidare gli spazi, lasciando l’area vuota e inutilizzata. Le discussioni pubbliche e le critiche hanno rallentato il processo, che ora si ferma definitivamente. La situazione rimane in attesa di future decisioni, mentre gli spazi continuano a restare inattivi.

Con una recente determina dirigenziale, il Comune di Chieti ha preso atto del mancato accoglimento dell’unica proposta pervenuta, lasciando di fatto lo spazio ancora senza un gestore Si chiude senza assegnazione la procedura per l’affidamento dei locali dell’ex Pescheria di via Arniense. Con una recente determina dirigenziale, il Comune di Chieti ha preso atto del mancato accoglimento dell’unica proposta pervenuta, lasciando di fatto lo spazio ancora senza un gestore. Entro i termini previsti è arrivata una sola candidatura, presentata congiuntamente dalla Federazione provinciale Coldiretti Chieti e dall’associazione Agrimercato d’Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Carducci, Forgione non ci sta: “Nessuna procedura pubblica per i locali” Case popolari, dopo 13 anni il nuovo bando per l’assegnazione. Ecco regole e criteriA Sabaudia, il Comune ha pubblicato un nuovo bando per le case popolari, dopo 13 anni di attesa, a causa dell’obsolescenza delle regole precedenti.