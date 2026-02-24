Ex Napoli che declino per un protagonista del terzo Scudetto | finisce in Serie C!

Un ex giocatore del Napoli, protagonista del terzo scudetto, ha incontrato un grave declino che lo ha portato a scendere in Serie C. La causa principale è stata una serie di infortuni che ne hanno compromesso la forma e le prestazioni. Dopo aver brillato in passato, ora si trova lontano dai grandi palcoscenici del calcio italiano. La sua carriera ha subito un drastico calo, lasciando i tifosi sorpresi e delusi. La sua situazione attuale resta sotto i riflettori.

Il Napoli negli ultimi tre anni ha visto cambiare la sua storia, con l'arrivo di due Scudetti che hanno fatto immensamente gioire i tifosi. I nomi dei suoi protagonisti sono rimasti impressi nella memoria della città, ma per uno di loro la carriera non è andata così tanto bene dopo quell'annata. Parliamo di Mario Rui, che è vicino a trasferirsi addirittura nella Serie C degli Emirati Arabi. Mario Rui verso il Forte Virtus. Secondo Tuttomercatoweb, Mario Rui avrebbe detto sì al trasferimento al Forte Virtus, tornando così finalmente in campo 14 mesi dopo la risoluzione del suo contratto con il Napoli.