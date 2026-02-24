Ex Milan Nilsen | Mi rivedo in Hauge è il giocatore più talentuoso del Bodo Glimt

Steinar Nilsen, ex difensore del Milan, ha paragonato Jens Petter Hauge a sé stesso, sottolineando la sua abilità. La sua dichiarazione arriva prima della partita di ritorno tra Inter e Bodo Glimt, che si gioca in Norvegia. Nilsen ha spiegato che vede nel giovane attaccante del Bodo alcune qualità che aveva ai suoi tempi, e si aspetta una prestazione decisiva. La sfida tra le due squadre si avvicina rapidamente.

Steinar Nilsen e Jens Petter Hauge sono due dei tre giocatori norvegesi ad aver vestito la maglia del Milan (il terzo è Per Bredesen, anni '50). Oltre alla nazionalità c'è un'altra cosa che accomuna i due scandinavi: entrambi hanno trovato la via del gol contro l'Inter. Il difensore lo ha fatto su punizione nel derby di Coppa Italia del 19971998, mentre l'attuale giocatore del Bodo Glimt ha punito i nerazzurri la scorsa settimana nei playoff di Champions League. In vista del match di ritorno tra Inter e Bodo Glimt, Nilsen ha elogiato Hauge, sottolineando come si riveda nel classe 1999. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Hauge dopo Bodo Glimt Inter: «Emozionante segnare, è sempre bello. Ai tempi del Milan…»Hauge, ex giocatore del Milan, ha vissuto una serata speciale segnando contro l’Inter, causa della sua emozione.

Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.

