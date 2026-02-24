Ex Ilva il Wwf alla canna del gas

Il Wwf si oppone con forza alla realizzazione di nuovi impianti industriali, motivando questa posizione con i rischi ambientali e le conseguenze sulla qualità dell’aria. La campagna include il rifiuto di progetti come il rigassificatore di Piombino e il termovalorizzatore di Roma, che potrebbero danneggiare gli ecosistemi locali. La decisione del Wwf nasce dalla preoccupazione per gli effetti a lungo termine sull’ambiente e sulla salute pubblica.

No al Ponte sullo Stretto, no al rigassificatore di Piombino, no al termovalorizzatore di Roma, no al rigassificatore di Taranto. La linea del WWF appare di una coerenza granitica: opporsi, sempre e comunque, alle infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo del Paese. Un'associazione che è stata, per prestigio internazionale, un punto di riferimento nel dibattito ambientale, oggi sembra scivolare verso un riflesso condizionato del diniego. Secondo il WWF, l'impianto di Taranto sarebbe «inutile dal punto di vista energetico, dannoso sul piano ambientale e profondamente sbagliato su quello politico e industriale», soprattutto per un territorio fragile e già segnato.