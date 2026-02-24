Ex assessore leghista condannato per omicidio quando Salvini prese le sue parti | Legittima difesa

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna a dodici anni di carcere per omicidio, dopo aver sparato a un uomo durante un episodio di legittima difesa. Salvini aveva difeso pubblicamente Adriatici, sostenendo che l’azione fosse stata giustificata. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla legittimità delle risposte alle minacce. La sentenza ora chiude un capitolo che ha diviso l’opinione pubblica.

L'ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato a dodici anni di carcere per omicidio. Nel 2021 uccise il 39enne Youns El Boussettaoui con un colpo di pistola. Il giorno dopo, Matteo Salvini aveva preso posizione sui social: "Si fa strada l'ipotesi della legittima difesa, è stato un colpo accidentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salvini nel 2021 aveva difeso l’ex assessore regionale leghista condannato per omicidioMassimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ucciso un senzatetto nel 2021, motivato da un episodio di aggressione.

Adriatici condannato per omicidio volontario, Salvini nel 2021 diceva: “Altro che far west, è legittima difesa”Adriatici è stato arrestato per aver ucciso un uomo durante una lite in strada, un episodio che ha acceso il dibattito sulla legittima difesa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Delitto di piazza Meardi, l’ex assessore leghista Massimo Adriatici condannato a 12 anni: Fu omicidio volont…; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario; Condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera.

Ex assessore leghista condannato per omicidio, quando Salvini prese le sue parti: Legittima difesaL’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato a dodici anni di carcere per omicidio. Nel 2021 uccise il 39enne Youns El Boussettaoui con un colpo di pistola. Il giorno dopo, ... fanpage.it

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

Voghera, l’ex assessore leghista e poliziotto Massimo #Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario del migrante Younes El Bassettaoui. Il solito #Salvini nel 2021 disse “E’ stata legittima difesa”. L’ennesima figura di merda x.com

L'annuncio è stato dato quest'oggi dal ministro Matteo Salvini e dall'assessore Claudia Maria Terzi - facebook.com facebook