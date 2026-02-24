Eventi a Roma dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Roma ha annunciato una serie di eventi culturali dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La causa è la volontà di coinvolgere i cittadini in attività dedicate all’arte e alla memoria storica. La settimana prevede ingressi gratuiti, presentazioni di libri, passeggiate archeologiche e incontri di approfondimento, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e offrire opportunità di approfondimento per tutti. Le iniziative si svolgono in diversi luoghi della città.

Dalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di approfondimento, anche questa settimana Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove un ricco calendario di attività per tutti. Ecco alcune iniziative in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Il mese di marzo si apre all’insegna del consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nel Sistema dei Musei civici di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città, tra cui l’ Area Sacra di Largo Argentina (ore 9. 🔗 Leggi su Funweek.it Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIn questa settimana, a Roma, si svolgono numerosi eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Eventi a Roma dal 13 al 19 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliA Roma, da lunedì 13 a domenica 19 febbraio, si svolgono diversi eventi culturali organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio; Weekend 0-3 anni a Roma: 14 eventi top per Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio 2026; Cosa fare a Roma a marzo 2026?; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 20 al 22 febbraio: dove si entra gratis. Eventi a Roma dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all'arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di ... funweek.it Eventi a Roma dal 20 al 26 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIl mese di febbraio a Roma prosegue all'insegna dell'arte e della cultura con un ricco calendario di attività promosse da Roma Capitale, Assessorato ... funweek.it Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - facebook.com facebook Scavi alla Casa del Jazz: manca l'ok della Sovrintendenza per bucare la volta del tunnel sulle catacombe x.com