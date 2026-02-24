Europa | etichette digitali per rilanciare l’industria strategica

La decisione di introdurre etichette digitali sui prodotti europei nasce dalla necessità di rafforzare l’industria strategica del continente. La Commissione europea intende implementare un sistema che favorisca la trasparenza e valorizzi le produzioni locali durante le gare d’appalto. Questo cambiamento potrebbe influenzare significativamente le scelte di acquisto pubbliche e stimolare le imprese a migliorare le proprie certificazioni digitali. La proposta mira a rendere più efficace il sostegno alle aziende europee.

Le etichette digitali che potrebbero cambiare gli appalti pubblici. La Commissione europea sta per lanciare un sistema di etichette digitali per i prodotti europei, che avranno la precedenza negli appalti pubblici. Questa misura, parte integrante dell’Industrial accelerator act, mira a rilanciare la manifattura europea e a contrastare il declino della sua competitività globale. Le etichette digitali saranno inizialmente applicate a settori strategici come l’acciaio, l’alluminio, le energie pulite e l’automobilistico. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che la nuova normativa obbligherà gli Stati membri a dare priorità ai prodotti con etichetta digitale europea negli appalti nazionali e transnazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Ue lancia le etichette digitali per i prodotti europei, avranno precedenza negli appaltiLa Commissione europea ha proposto le etichette digitali per i prodotti europei, per favorire la trasparenza negli acquisti pubblici.

