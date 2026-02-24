eugenio morrone apre una gelateria green a trastevere

Eugenio Morrone ha inaugurato una gelateria eco-sostenibile a Trastevere, spinto dalla passione per il gelato artigianale e dalla voglia di ridurre l’impatto ambientale. La sua esperienza, che lo ha portato a vincere premi internazionali, si unisce ora a un progetto che punta sulla sostenibilità. La nuova attività si distingue per l’uso di ingredienti biologici e pratiche eco-friendly. La scelta di Morrone riflette la volontà di innovare nel settore gastronomico locale.

Il suo gelato artigianale ha portato Roma sul podio delle competizioni internazionali più importanti del settore e le sue gelaterie da Fiordiluna a Il Cannolo Siciliano hanno ricevuto negli anni prestigiosi riconoscimenti, tra cui quelli del Gambero Rosso. Romano d'azione, il calabrese e campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone ha aperto una nuova location a Trastevere in via Benedetta, ‘Un Gelato a Roma'. Artigianalità e concept etico, quello di Morrone sarà un gelato green, dopo essere stato tra i primi in Italia a lanciare il gelato sostenibile. “Pochi zuccheri, riduzione degli sprechi e limitazione dell'impatto ambientale, senza rinunciare al gusto, sono elementi che concorrono per la riuscita di buon gelato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Faenza, Miccoli apre la sede. L’invito di Morrone: "Fratelli d’Italia ci ripensi"Miccoli ha inaugurato la nuova sede a Faenza, motivando l’apertura come un passo per rafforzare il suo impegno locale.

Aggredisce una donna e il titolare di una gelateria: arrestato, era appena uscito dal carcereUn uomo di 50 anni è stato arrestato a Lugo dopo aver aggredito una donna e il titolare di una gelateria.

Argomenti correlati

A Roma apre la terza gelateria d’autore di Eugenio Morrone; A Roma apre la terza gelateria d’autore di Eugenio Morrone.

A Roma apre la terza gelateria d’autore di Eugenio MorroneIn via Benedetta, a Trastevere, la nuova insegna Un gelato a Roma amplia il progetto romano del maestro, affiancandosi a Fiordiluna in via della Lungaretta e Il cannolo siciliano in piazza Malat ... italiaatavola.net

Nasce il Club Italia di Gelateria, a guidarlo Eugenio Morrone- Nasce il 'Club Italia di Gelateria', riservato ai campioni del mondo di gelateria. A far parte del Club i gelatieri italiani più rappresentativi sulla scena internazionale. A guidarli il presidente ... ansa.it

Pera e caramello: due sapori che sembrano fatti per incontrarsi. In Sweet Home, il Maestro APEI Eugenio Morrone prepara un Sorbetto di pera e caramello che sorprende per eleganza e leggerezza, con quella nota dolce e intensa che chiude tutto alla perfe - facebook.com facebook