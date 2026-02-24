Este | un milione per 30 nuovi posti all’asilo Arcobalena e risparmio

Este ha stanziato un milione di euro per ampliare l’asilo nido Arcobalena, creando spazio per 30 bambini in più. La decisione mira a rispondere alla crescente domanda di servizi educativi nelle zone centrali della città. Con i lavori già avviati, si prevede di terminare l’ampliamento entro la fine dell’anno. L’intervento prevede l’aggiunta di nuove aule e spazi ricreativi per i piccoli iscritti. La riapertura dell’asilo è prevista per i prossimi mesi.

Este investe un milione di euro per ampliare l'asilo nido Arcobalena e accogliere 30 nuovi bambini Un investimento di un milione e 45 mila euro per ampliare l'asilo nido Arcobalena e creare spazio per 30 nuovi bambini. È questo il cuore del progetto annunciato dal sindaco Matteo Pajola per il futuro educativo di Este. L'intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione scolastica che nei prossimi mesi vedrà investiti quasi 2,8 milioni di euro. Ma cosa significa davvero questo ampliamento per la comunità? Il cielo grigio e il vento lieve di oggi non hanno fermato l'entusiasmo per un'iniziativa che promette di trasformare la città.