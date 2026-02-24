Esplosione in una palazzina di 3 piani crolla l' intera struttura | Bruno Savoia muore sotto le macerie Tre familiari del 68enne estratti vivi

Un'esplosione in una palazzina di tre piani, causata forse da una perdita di gas, ha provocato il crollo dell'edificio a Prun, frazione di Negrar. Bruno Savoia, un uomo di 68 anni, è rimasto sepolto sotto le macerie ed è morto. I soccorritori sono riusciti a estrarre vivi tre membri della sua famiglia. I vigili del fuoco continuano a cercare eventuali altre persone rimaste sotto le macerie.

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. Drammatico il bilancio della deflagrazione: un morto e tre persone ferite estratte dalla macerie. La vittima è il 68enne Bruno Savoia. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, in via Sattarine nella frazione di Prun e non a Fane, come inizialmente appreso. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: un morto e 3 feriti estratti dalle macerie VIDEO Un morto e 3 persone ferite estratte dalle macerie Nella palazzina risultava risiedere una famiglia di quattro persone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

