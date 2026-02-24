Esplosione in una palazzina | coinvolte diverse persone e ci sono dei feriti

Un'esplosione in una palazzina a Fane ha provocato feriti tra le persone presenti, causata da una fuga di gas. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Alcuni residenti sono rimasti feriti lievemente, mentre le operazioni di soccorso proseguono per assistere chi si trovava nell’edificio. La causa dell’incidente resta ancora da accertare.

© Ilgazzettino.it - Esplosione in una palazzina: coinvolte diverse persone e ci sono dei feriti

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Fane, frazione del comune di Negrar, nel. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it Un'esplosione fa crollare una palazzina: ci sarebbero feritiUn’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Ristradelle, frazione di Arezzo, vicino a Olmo. Crolla una palazzina ad Arezzo: ci sono feriti, si scava fra le macerieAd Arezzo, una palazzina di due piani in località Il Matto è crollata nel primo pomeriggio, causando feriti e creando una situazione di emergenza. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Esplosione in una palazzina a Corteno Golgi: muore 54enne; Prima il boato e poi l'onda d'urto, fortissima esplosione in una palazzina in paese: morto un uomo; Esplosione in una palazzina a Catanzaro, le voci dei soccorritori nel VIDEO della Questura · LaC News24; Esplosione in una palazzina, tre persone salvate: il video della Questura racconta l’intervento. Esplode una palazzina, vigili del fuoco sul posto: il drammatico epilogoDiverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti per estinguere le fiamme: avrebbero anche individuato la causa della deflagrazione ... notizie.it Prima il boato e poi l'onda d'urto, fortissima esplosione in una palazzina in paese: morto un uomoBRESCIA. Tragedia nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio a Corteno Golgi, nel bresciano in Val Camonica: una forte esplosione si è verificata al primo piano di una palazzina, morto un uomo. L'all ... ildolomiti.it Esplosione in una palazzina, muore l'imprenditore 54enne Sergio Lippi Forte esplosione in una palazzina di Lombro di Corteno Golgi. Perde la vita l'imprenditore 54enne Sergio Lippi. Lieve intossicazione per due persone che hanno tentato di salvare l'uomo - facebook.com facebook Esplosione in una palazzina a Corteno Golgi: muore 55enne x.com