Esplode una palazzina a Fane | estratte due persone altre sotto le macerie

Un'esplosione in una palazzina a Fane ha causato il crollo dell'edificio e il coinvolgimento di due persone, estratte vive tra le macerie. La causa dell’incidente sembra essere un problema tecnico all'impianto di riscaldamento. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti subito dopo l’esplosione, lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e trovare eventuali sopravvissuti. La situazione rimane critica mentre le operazioni di soccorso continuano.

Poco dopo le 18 di oggi i vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati per l'esplosione di una palazzina a Fane, frazione di Negrar. Al loro fianco, sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza Infermierizzata, l'automedica, un altro mezzo sanitario. Inoltre, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del Suem 118. Sono al momento quattro le persone coinvolte nella esplosione e nel conseguente crollo della palazzina: due sono state estratte dai soccorritori, mentre due sarebbero ancora sotto le macerie. Le attività dei vigili del fuoco di Verona, del personale sanitario e delle forze dell'ordine sono ancora in corso.

Esplode e crolla un palazzo a Verona: salve due persone, ce ne sono altre sotto le macerieUn’esplosione ha scatenato il crollo di un edificio di tre piani a Verona, provocando il coinvolgimento di due persone che sono state tratte in salvo.

Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: almeno due persone sotto le macerieUna forte esplosione ha fatto crollare una palazzina nel centro di Adelfia, vicino a Bari.

