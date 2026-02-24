Esiste una città meno adatta di Sanremo a ospitare il Festival di Sanremo?

La decisione di mantenere il Festival di Sanremo nella città deriva dall’esigenza di preservare la tradizione, nonostante le critiche sulla sua collocazione. La scelta è stata influenzata anche dal grande afflusso di pubblico e dalle strutture già pronte, che rendono difficile spostare l’evento. Il cronista, arrivando, nota come Sanremo continui a essere il cuore del festival, anche se alcuni si chiedono se ci siano alternative più adatte. La discussione rimane aperta.

Un posto irraggiungibile con strutture alberghiere ferme agli anni 60 del Novecento. E poi si mangia male e si spende troppo. “Tutti cantano Sanremo”, recita il claim della manifestazione; ma nessuno ci vuol venire "Ancora tu Ma non dovevamo vederci più”, cantava Lucio Battisti nel 1976, e le stesse parole le sbuffa il cronista nel 2026 all’arrivo a Sanremo per l’ennesima settimana di Festival della canzone italiana (personalmente, è il mio sesto: uno in più di Carlo Conti). Per tutta l’estate si era concretamente parlato di spostare il Festival in un altro luogo, dopo che una sentenza del Tar e un pronunciamento del Consiglio di stato (nientemeno!) avevano stabilito che il Festival doveva essere messo a bando, ma la Rai – vincitrice della gara – non trovava l’accordo con il comune per il rinnovo; e non conosco persona, dai giornalisti ai musicisti agli addetti ai lavori, che non abbia fatto il tifo per il trasferimento in altro luogo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

La città si tuffa nel festival di SanremoIl successo del FantaSanremo ha motivato il coinvolgimento di Porto Sant’Elpidio nel Festival di Sanremo.

Sanremo, Italy 4K 60fps Walking Tour – September 2025

