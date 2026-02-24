Eseguiti nuovi interventi nel plesso scolastico

Un incendio scoppiato nella scuola “Benedetto Croce” ha causato danni alle aule, spingendo il comune a intervenire con lavori di emergenza. I tecnici hanno installato nuove uscite di sicurezza e rinforzato le strutture, cercando di garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti. La priorità diventa ora ripristinare le condizioni originali e prevenire futuri incidenti. La scuola rimane chiusa fino a quando i lavori non saranno completati.

Prosegue il piano di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici comunali a San Prisco. Presso la scuola “Benedetto Croce” sono stati portati a termine importanti lavori finalizzati a migliorare la sicurezza e il comfort della struttura. A sottolineare il valore dell’operazione è stata la consigliera delegata Maria Nazaria, che ha evidenziato come si tratti di un investimento “importante e dovuto”, con l’obiettivo di assicurare strutture scolastiche sempre più sicure e funzionali. Gli interventi rientrano in una più ampia programmazione volta alla cura e alla valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Fiumefreddo di Sicilia, riconsegnato il plesso scolastico di via Meli: completati gli interventi di ristrutturazioneFiumefreddo di Sicilia ha riconsegnato alla comunità scolastica il plesso di via Meli, dopo interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Patrica, domani l’Open Day nel nuovo Plesso scolastico I.C. SupinoDomani, mercoledì 14 gennaio 2026, l’Istituto Comprensivo di Supino invita alla giornata di apertura del nuovo plesso scolastico di Patrica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sismabonus acquisti: stop a cessione del credito e sconto in fattura per i rogiti 2025 - ANCE; Duomo di Padova, i lavori preservano anche il battistero; Fondi PNRR e FOI, il Comune di Foggia ha eseguito e liquidato lavori per il 42% dei finanziamenti; Notizie - Ristrutturazioni edilizie: la guida 2026 dell'AdE.

Eseguiti nuovi interventi nel plesso scolasticoInstallate nuove persiane e completato il rifacimento della copertura dell’edificio della Benedetto Croce ... casertanews.it

Chirurgia robotica all’ASM di Matera: dopo l’Urologia, nuovi interventi in GinecologiaEseguiti con successo due interventi ad alta complessità con tecnica robot-assistita. In arrivo anche la Chirurgia Generale: più precisione, minore invasività e ricoveri più brevi per i pazienti lucan ... trmtv.it

Due scialli nuovi eseguiti a mano, uno nero quadrato molto bello e grande ciniglia misto lana e uno di lana bianco con frange, €35 la coppia - facebook.com facebook