Escursione tra i mandorli in fiore a Toritto

La fioritura dei mandorli a Toritto ha attirato numerosi visitatori, grazie alla grande attenzione suscitata dalla precedente manifestazione. La causa è l’intenso interesse per le tradizioni agricole locali e la bellezza dei paesaggi primaverili. Domenica 1° marzo, alle 9 del mattino, si può partecipare a un’escursione guidata tra gli alberi in fiore, che permette di scoprire da vicino il cuore della cultura rurale della zona. La giornata promette di essere un’occasione per vivere la natura in modo autentico.

Dopo l'entusiasmo registrato il 22 febbraio, si torna a vivere un'esperienza unica all'aria aperta, immersi nello spettacolo della fioritura dei mandorli, simbolo del territorio di Toritto e della sua antica tradizione agricola domenica 1° marzo, dalle ore 09.00 alle 12.00La mattinata inizierà con il raduno presso la sede della Pro Loco – Stazione FAL di Toritto, da cui ci sposteremo con mezzi propri verso le aziende agricole aderenti. Qui prenderà vita una visita guidata in campo, arricchita da attività esperienziali per conoscere da vicino il ciclo della mandorla, il paesaggio rurale e il lavoro che si cela dietro le eccellenze locali.