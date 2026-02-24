Esami ok per Gabbia niente lesioni | in campo domenica in Cremonese-Milan? Il punto

Matteo Gabbia è tornato a giocare dopo aver evitato infortunio muscolare, causato da un fastidio durante il riscaldamento prima di Milan-Parma. Gli esami svolti ieri hanno escluso lesioni, permettendo al difensore di allenarsi con il gruppo. La sua presenza nella prossima partita contro la Cremonese dipende dall’allenamento di oggi. Gabbia si è allenato senza problemi e punta a tornare in campo già domenica.

Domenica pomeriggio, a 'San Siro', nella distinta delle formazioni ufficiali di Milan-Parma era presente anche Matteo Gabbia. Poi, però, con una sostituzione dell'ultimo minuto nell'undici titolare dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri, in campo dal 1' è sceso al suo posto Koni De Winter. Questo perché, come ormai noto, Gabbia ha accusato un fastidio muscolare al flessore della coscia destra nel riscaldamento pre-partita. E allora il Milan, per precauzione, ha deciso di non farlo giocare. Ieri, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Gabbia si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, sospiro di sollievo Gabbia: gli esami escludono lesioniMatteo Gabbia si è sottoposto a controlli medici dopo un infortunio durante l’allenamento e gli esami hanno escluso danni muscolari o ossei.

Operato l’inglese dopo la frattura della mascella. Niente lesioni per Gabbia. Milan, Loftus-Cheek fuori 8 settimaneLo scontro tra Loftus-Cheek e Corvi durante la partita ha provocato una frattura alla mascella del centrocampista, portandolo a subire un intervento chirurgico.

