Erosione costiera prove di intesa per una politica coerente con la scienza

L'erosione costiera avanza a Lecce a causa delle intense mareggiate, spingendo le autorità a cercare un equilibrio tra interventi di emergenza e piani di prevenzione. Le recenti prove di intesa tra enti locali e scienziati puntano a definire strategie condivise per salvaguardare le spiagge, che ogni anno perdono metri di territorio. La sfida consiste nel mettere in atto soluzioni concrete in tempi rapidi, senza perdere di vista la tutela a lungo termine.

A Palazzo dei Celestini l’incontro convocato dal presidente della Provincia dopo i recenti crolli lungo il litorale. Coinvolto da subito il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha sede proprio a Lecce LECCE - Un doppio binario — tra emergenza e programmazione — per affrontare con criterio un fenomeno naturale destinato ad accentuarsi, quello dell’erosione costiera. È questa la linea emersa nella sala consiliare della Provincia di Lecce, dove istituzioni e tecnici si sono riuniti su convocazione del presidente Fabio Tarantino per definire priorità e metodo su un tema reso estremamente attuale dai recenti accadimenti lungo il litorale salentino: i crolli della falesia a Torre Sant'Andrea (Melendugno) sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali con 16 milioni di euroLa Regione Puglia ha dato il via ai primi interventi concreti contro l’erosione del litorale.

Erosione costiera, Forza Italia all’attacco: "La Regione insegue le emergenze senza una strategia"L’erosione della costa adriatica preoccupa i residenti, che assistono alla perdita di spiagge e proprietà.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Erosione costiera lungo il litorale salentino: il presidente Tarantino convoca un incontro in Provincia per discutere di misure e proposte operative – Provincia di Lecce; Crollo dell’Arco degli Innamorati: la Regione Puglia in contatto con il Comune di Melendugno; Erosione costiera: chiuso un tratto di strada a Casalabate; Il cambiamento climatico non scioglie solo i ghiacciai. L'Arco degli Innamorati non c'è più.

Erosione costiera, prove di intesa per una politica coerente con la scienzaA Palazzo dei Celestini l’incontro convocato dal presidente della Provincia dopo i recenti crolli lungo il litorale. Coinvolto da subito il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha s ... lecceprima.it

Erosione costiera in Puglia: Decaro sblocca 26 milioni, cantieri rapidi sulle coste alteErosione costiera in Puglia: Decaro avvia i primi interventi con 26 milioni. Province e Comuni definiranno priorità sulle coste alte rocciose. pugliapress.org

REI TV. . Torniamo sull’emergenza danni causata dal ciclone Harry, la regione ha istituito la nuova “sottocommissione erosione costiera”. Obiettivo del gruppo di lavoro, dare risposte rapide ai territori colpiti dal ciclone - facebook.com facebook

L’erosione costiera e le città pugliesi sulla roccia x.com